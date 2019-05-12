На 80-м году жизни умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). На 80-м году жизни скончался олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

«На 80-м году ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Анатолий Семенович Ионов», — говорится в сообщении.

Причина смерти хоккеиста не называется.

Ионов получил золото на Олимпиаде 1968 года, победил на чемпионатах мира 1965-го, 1966-го и 1968 года, который проводился в рамках олимпийского турнира.

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