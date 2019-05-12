(Казань, 12 мая «Татар-информ»). В Бугульме тепловоз и пять пустых вагонов сошли с рельсов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на ж/д станции "Бугульма" грузовой поезд, направлявшийся на сортировочную станцию в Башкирию, при отправлении сошел задней парой колес с рельсов. С рельсов также сошли пять пустых вагонов тепловоза», – рассказали в МЧС.

В министерстве отметили, что состав состоял из 55 вагонов, 37 из них были пустыми, 18 – гружеными.

В результате инцидента никто не пострадал, задержки движения поездов нет. Сейчас на месте работает восстановительный поезд.

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