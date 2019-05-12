В Ростовской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли два человека

(Казань, 12 мая «Татар-информ»). В Ростовской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека, сообщает «RT на русском».

Трагедия произошла этой ночью в поселке Чистоозерном. В результате хлопка обрушилась крыша и часть стены двухэтажного дома.

По данным агентства, в результате ЧП погибли два человека – взрослый и девятилетня девочка. Еще два жильца госпитализированы. Взрыв полностью разрушил две квартиры, еще пять квартир пострадали частично.

Власти ввели в Чистоозерном режим ЧС. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной хлопка бытового газа.

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