Татар-информ

12 мая 2019, 12:43

Политика

Нурсултан Назарбаев наградил учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова орденом «Достык»

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Политика

Нурсултан Назарбаев наградил учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова орденом «Достык»

Фото: akorda.kz

Алишер Усманов награжден за вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденом Дружбы («Достык») I степени российского предпринимателя, учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова. Об этом сообщает пресс-служба первого Президента Республики Казахстан.

Отмечается, что Алишер Усманов награжден «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Алишера Усманова наградили орденом Дружбы еще в декабре прошлого года, но вручение награды состоялось только сейчас.

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