В Нижнекамске заработала комиссия по поддержке прав и свобод работников предпенсионного возраста

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжает свою работу территориальная комиссия по повышению уровня жизни и легализации доходов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Рабочая группа разъясняет работникам предпенсионного возраста дополнительные гарантии социальной поддержки, а также выявляет ограничения трудовых прав и свобод этой категории работников.
В Нижнекамске действуют телефоны горячей линии: 8 (8555) 42-40-79, 43-68-54, на которые могут обратиться сотрудники, права которых были нарушены.