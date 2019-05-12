Татар-информ

12 мая 2019, 11:52

ОбществоЗдоровье и среда

Главный диетолог Минздрава поделился советами для похудения к лету

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ОбществоЗдоровье и среда

Главный диетолог Минздрава поделился советами для похудения к лету

Виктор Тутельян посоветовал есть в комнате, в которой нет холодильника, а также убрать из рациона сосиски и колбасы, заменив их на овощи.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Чтобы похудеть к лету, нужно есть из маленькой тарелки и подальше от холодильника, заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть маленькие хитрости. Например, есть не на кухне, а в другой комнате. У вас на кухне же холодильник рядом. А если идти — это уже лень. Потом еще надо есть из маленьких тарелок, чтобы еды казалось много. Это чисто психологические уловки», — рассказал диетолог.

Он также посоветовал убрать из рациона сосиски, сардельки и колбасы, так как в них много жира, добавить овощи и фрукты. Хлеб желательно есть только цельнозерновой или из муки грубого помола.

«Ешьте не спеша. Мы же с вами знаем, что разница между насыщением реальным и психологическим — 20–25 минут. Осознанно медленнее есть труднее, потому что ты голодный и хочется все сразу. А если положишь на маленькую тарелочку зелени побольше, то пока ты ешь все это аккуратно, как раз 20 минут проходит», — отметил Виктор Тутельян.

Также, по его словам, следует исключить из рациона кондитерские изделия и ограничить количество потребляемого сахара.

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