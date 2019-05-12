Мухтасибат Бугульмы объявил акцию «Сабыйга» для грудничков-отказников

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Мухтасибат Бугульмы и Бугульминского района объявил акцию «Сабыйга» («Младенцу») по сбору необходимых средств для грудных детей, от которых отказались родители. Малыши временно находятся в детской больнице, пишет «Бугульминская газета».



В этом году акция проводится в священный месяц Рамадан. Одним из его предписаний является милостыня и выплата закята.



«Награда за благие деяния и щедрость по отношению к малоимущим и больным увеличивается в это время многократно и приближает человека к Всевышнему Аллаху», – отмечает источник.





Все неравнодушные могут принести необходимые вещи и другие пожертвования в Центральную мечеть города Бугульмы. Телефон для справок: 8 (85594) 4-16-98.

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