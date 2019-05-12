Муфтий Татарстана открыл новые «ворота» республики со стороны Башкортостана – мечеть «Наиль»

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Вчера, 11 мая, в Актанышском районе состоялось открытие новой мечети «Наиль», в котором принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сообщает ДУМ РТ.

«Территориально она является символическими воротами Татарстана со стороны Башкирии, поскольку оказалась самой первой мечетью и вообще первой постройкой в восточной части нашего региона — прямо на границе двух братских республик», — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь Татарстан встречает гостей из соседней республики новой мечетью.

«В месяц Рамазан все благие дела идут на тысячу! Отрадно, что и эта мечеть открывается именно в месяц Рамазан. В 90-е годы в нашей республике действовало всего 23 мечети. Сегодня официально насчитывается более 1500 мечетей. По статистике, они открываются в республике каждые две недели — такого в России нет нигде!» — отметил муфтий Татарстана в своем приветственном слове.

Он также выразил благодарность братьям Ринату и Ильшату Нуртдиновым, которые построили мечеть «Наиль» и еще две мечети в районе. В Актанышском мухтасибате «Наиль» стала 55-й.

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