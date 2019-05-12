Татар-информ

12 мая 2019, 23:22

Общество

В ряды Столбищенской школы приняли 28 юных кадетов

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Общество

В ряды Столбищенской школы приняли 28 юных кадетов

Фото: laishevskyi.ru

Отряд кадетов пополнили 28 девочек и мальчиков, которые с достоинством выдержали испытательный срок.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). 11 мая в Столбищенской средней общеобразовательной школе им. А.П. Малышева состоялась традиционная церемония посвящения учащихся в кадеты, пишет «Камская новь».

Торжественное событие состоялось на школьном дворе при участии родителей, друзей, учеников школы и тех, кому предстояло дать клятву. На праздничное мероприятие также пришли и почетные гости – глава исполкома Столбищенского сельского поселения Владимир Михеев, имам-хатыб Дамир хазрат и другие.



Отряд кадетов пополнили 28 девочек и мальчиков, которые с достоинством выдержали испытательный срок.

После торжественного вноса знамени кадеты 11-го класса Ангелина Максимова и Алина Камалиева приняли клятву у новых кадетов. Текст зачитывал командир взвода 5 К класса Азат Мухаметшин.

Директор школы Ирина Романова сказала, что у кадетов формируются устойчивая нравственная позиция, способность различать добро и зло.

«В любой сложной ситуации они смогут сделать нравственный выбор. Кадеты ориентированы на работу на благо соотечественников и своей Родины», – отметила руководитель школы.


Далее группе кадетов вручили лычки. Впервые за минувшие годы состоялось вручение удостоверений – их получили девятиклассники. В этом документе будет отмечаться весь путь кадетов с момента принятия клятвы до получения очередных званий.

 

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