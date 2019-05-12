Лаишевские поисковики подняли останки 15 советских и двух немецких солдат в «Долине смерти»

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Ребята из Лаишевского района приняли участие в поисковой экспедиции у деревни Мясной Бор Новгородской области, в так называемой «Долине смерти», где во время войны почти полностью была уничтожена Вторая Ударная армия. Об этом сообщается в Instagram`e Лаишевского района.

По результатам экспедиции были найдены и подняты непохороненные останки 15 советских солдат (полностью). Еще в шести раскопах останки советских солдат были подняты частично. С ними найдены три медальона.

В одном медальоне вкладыш полностью разрушился, вкладыши двух других переданы на экспертизу. Также были найдены и подняты не похороненные останки двух немецких солдат (будут переданы для погребения немецкой стороне).

8 мая 2019 года поднятые останки красноармейцев, погибших в годы войны, преданы земле в Мясном Бору на Мемориальном военном кладбище.

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