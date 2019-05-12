Четверо парней пострадали и один погиб в перевернувшейся в Татарстане иномарке

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана перевернулась иномарка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера ночью на 100-м километре трассы М7 22-летний водитель «Мазды», по предварительным данным, превысил скорость, вылетел на встречную обочину, протаранил железобетонный забор, после чего иномарка перевернулась на крышу», – рассказали в полиции.

В результате аварии 22-летний пассажир легковушки скончался на месте. Водителя и троих его пассажиров в возрасте 22, 21 и 17 лет доставили в больницу.

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