Сотрудники Чистопольской ЦРБ разбили зеленый парк возле медучреждения

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В рамках республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел» сотрудники детской поликлиники и женской консультации Чистопольской центральной районной больницы высадили на прилегающих территориях учреждений саженцы ели, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Заведующая детской поликлиникой Чистопольской ЦРБ Ольга Гаврилова отметила, что важно ежедневно ухаживать за зелеными питомцами, чтобы саженцы со временем превратились в красивый зеленый парк.



В другом городе республики – в Нижнекамске – врачи облагородили газон рядом с детской поликлиникой. Напротив центрального входа в Детскую поликлинику №2 высадили около сотни саженцев декоративного кустарника

Растения приобрели на средства благотворительного фонда «Детский мир» и Детской городской больницы. Озеленять территорию медикам помогали волонтеры.



Теперь газон у поликлиники украсили лапчатка, пузыреплодник, спирея серая, спирея японская и другие многолетние цветущие кустарники.

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