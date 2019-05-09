Татар-информ

12 мая 2019, 08:16

Здоровье и среда

Сотрудники Чистопольской ЦРБ разбили зеленый парк возле медучреждения

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Здоровье и среда

Сотрудники Чистопольской ЦРБ разбили зеленый парк возле медучреждения

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Сотрудник медучреждения высадили на прилегающей территории саженцы ели.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В рамках республиканской добровольческой акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел» сотрудники детской поликлиники и женской консультации Чистопольской центральной районной больницы высадили на прилегающих территориях учреждений саженцы ели, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Заведующая детской поликлиникой Чистопольской ЦРБ Ольга Гаврилова отметила, что важно ежедневно ухаживать за зелеными питомцами, чтобы саженцы со временем превратились в красивый зеленый парк.

В другом городе республики – в Нижнекамске – врачи облагородили газон рядом с детской поликлиникой. Напротив центрального входа в Детскую поликлинику №2 высадили около сотни саженцев декоративного кустарника
Растения приобрели на средства благотворительного фонда «Детский мир» и Детской городской больницы. Озеленять территорию медикам помогали волонтеры.

Теперь газон у поликлиники украсили лапчатка, пузыреплодник, спирея серая, спирея японская и другие многолетние цветущие кустарники.

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