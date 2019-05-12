Спасские пловцы завоевали «золото» и «серебро» на первенстве Татарстана в Мензелинске

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Два золотые и одну серебряную медали завоевали на прошедшем в Мензелинске первенстве Татарстана воспитанники тренера детско-юношеской спортшколы «Олимп» Геннадия Ирдинкина, пишет газета «Яна тормыш».



Спасские спортсмены упорно готовились к первенству и показали отличные результаты, отмечает источник.



«Золото» на дистанции 100 метров на спине занял Олег Захаров. Также победителем на дистанции 200 метров вольным стилем стал Илья Растремин. Адель Бирюков, имеющий третий взрослый разряд, завоевал «серебро» на дистанции 50 метров брассом.



«Все остальные спортсмены подтвердили первый юношеский разряд», – сообщил источник.

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