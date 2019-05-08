В Альметьевске завершилась реконструкция конно-спортивной школы

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). На территории существующего ипподрома, расположенного в Альметьевске, реконструировали административно-бытовое здание конно-спортивной школы, сообщает Инспекция государственного строительного надзора РТ.



Специалисты ведомства подтвердили готовность мансардного этажа административно-бытового комплекса заключением о соответствии требованиям проектной документации.

В рамках проекта были проведены утепление и перепланировка здания. Также объект, общая площадь которого составила 305 кв. метров, был оснащен приборами учета.

После реконструкции появились комнаты для тренеров, помещение для принятия пищи, санузлы с душевыми кабинами.



Застройщиком выступила «ДЮСШ по конному спорту». Реконструкция состоялась за счет собственных средств застройщика.

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