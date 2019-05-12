Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии и заведующий аптекой ответят на вопросы нижнекамцев

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В общественной приемной Главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске на вопросы жителей ответят адвокат, нотариус, главврач Центра гигиены и эпидемиологии и заведующий центральной районной аптекой, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



13 мая с 15.00 до 17.00 встречу с жителями проведет адвокат; 14 мая с 16.00 – нотариус.



Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Эльза Гильмутдинова встретится с населением 16 мая с 15.00 до 16.00; 16 мая с 16.00 до 17.00 заведующий центральной районной аптекой Ульфат Шархемуллин ответит на все вопросы граждан.



Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8555) 36-05-62. С вопросами можно обращаться по адресу: ул. Ахтубинская, д. 6, кабинет 111.

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