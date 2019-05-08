Праздничный концерт «Мы внуки твои, Победа!» представили артисты Верхнеуслонского района

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Праздничный концерт «Мы внуки твои, Победа!» состоялся в верхнеуслонском районном Доме культуры, пишет газета «Волжская новь».

В холле работала тематическая выставка и фотозона, также велся сбор средств на установку памятной плиты памяти верхнеуслонцев – защитников Сталинграда.

С приветственным словом и поздравительной речью к сельчанам обратились заместитель главы района Сергей Осянин и председатель Совета ветеранов Римма Троицкая. Затем со сцены зазвучали стихи и песни о войне и Победе, погрузив всех участников в атмосферу событий, которые коснулись миллионов солдатских судеб, их родных и близких, отмечает источник.

Сердца зрителей тронули композиции военных лет и хореографические номера в исполнении не только взрослых коллективов художественной самодеятельности, но и дошкольников села – учащихся Верхнеуслонской и Печищинской школ, воспитанников детских садов «Радуга», «Солнышко», «Березка».

Дети принимали участие в большинстве номеров, и им удалось вжиться в образы своих героев, прочувствовать исполняемые песни и постановки.

Находясь в полумраке зала, зрители одновременно испытывали чувства грусти, печали, радости, а наблюдая за выступлениями самодеятельных артистов, невольно присоединялись к их песням о войне.

Самодеятельные артисты также представили театрализованные постановки, посвященные эпизодам Великой Отечественной войны. Все номера были проникнуты чувством уважения к подвигу народа-победителя.

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