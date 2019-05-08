Для пожилых тетюшан провели литературную гостиную «Мы помним, мы гордимся!»

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Литературно-музыкальная гостиная «Мы помним, мы гордимся!» собрала тетюшан «серебряного» возраста, которые о Великой Отечественной войне знают из первых уст. Именно с ними делились воспоминаниями родители, им рассказывали о цене Победы, пишет газета «Авангард».

Представители местного отделения Союза пенсионеров России в РТ ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к памятным датам. Очередным поводом для встречи стал День Победы.

Председатель Общественного совета Альберт Губашев, начальник Управления ПФР в Тетюшском районе Ирина Большакова, руководитель местного отделения Союза пенсионеров России в РТ Нина Новикова поздравили участников мероприятия с праздником, пожелав мирного неба над головой.

Перед зрителями выступили дуэт «Анданте» и вокальная группа «Атлантида», прозвучали стихи Виктора Арапова, Светланы Пантюхиной и Николая Старшинина. Участники вспомнили о фронтовых подвигах солдат, блокаде Ленинграда, тружениках тыла, а в завершение мероприятия хором исполнили песню «День Победы».

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