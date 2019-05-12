Спектакли фестиваля «Науруз» в Казани оценят театральные критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). С 1 по 8 июня в Казани состоится XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». С целью всестороннего освещения «Науруза» на фестиваль приглашены критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казани, сообщает пресс-служба театра Камала.



Постановки оценит Нина Карпова из Москвы – руководитель литературно-драматургической части Московского Академического театра сатиры. В качестве члена жюри и эксперта она принимает участие в столичных и российских театральных фестивалях.



Также спектакли оценит преподаватель кафедры истории зарубежного театра РАТИ-ГИТИС, заведующая литературной частью Московского театра юного зрителя, член жюри российских театральных фестивалей Владислава Куприна (Москва).

Из Санкт-Петербурга пригласят Жанну Зарецкую – руководителя отдела культуры интернет-портала «Фонтанка.ру», автора изданий «Вечерний Петербург», «Афиша», «Театральный Петербург».



Из Уфы в столицу нашей республики приедет Дина Давлетшина – заслуженный деятель искусств Башкортостана, начальник художественно-руководящего отдела Уфимского государственного татарского театра «Нур». Казань в составе экспертов представит руководитель литературно-драматургической части ТГАТ им. Г. Камала Нияз Игламов.



Программа фестиваля «Науруз» включит 29 театров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, Румыния). Всего фестиваль соберет свыше 1000 участников.

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