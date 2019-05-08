Болгар принял участников гала-концерта «Культурная мозаика Татарстана»

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). На центральной площади Болгара состоялся гала-концерт шестого республиканского молодежного межнационального фестиваля, в котором приняли участие около 150 представителей разных национальностей, пишет газета «Новая жизнь».

В Спасском районе мероприятие такого масштаба прошло впервые. В течение четырех дней для участников в возрасте от 15 до 30 лет проводились тренинги, мастер-классы, первичные прослушивания, конкурсные выступления, а также экскурсии по достопримечательностям города.

В финальный день фестиваля состоялся большой концерт. С импровизированной сцены артисты представили музыкальные номера на русском, татарском, чувашском, армянском и многих других языках.

От Спасского района в фестивале участвовали Ксения Молодова, Александра Горячкина, Рафаэль Джулакян. В номинации «Вокал» педагог дополнительного образования Дома детского творчества Варвара Лисюк отмечена дипломом второй степени.

Благодарственные письма Ассамблеи народов Татарстана получили глава района Камиль Нугаев, начальник отдела по делам молодежи Ахтам Валиахметов, руководитель представительства Ассамблеи народов Татарстана в Спасском районе Александра Калашникова.

Финальной точкой фестиваля стал выход на площадь всех участников в ярких национальных костюмах, объединенных одной целью – жить в мире и согласии.

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