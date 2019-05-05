Татар-информ

12 мая 2019, 01:55

Общество

Победитель олимпиады из заинской школы рассказал о мечте поехать в Калифорнию

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Общество

Победитель олимпиады из заинской школы рассказал о мечте поехать в Калифорнию

Фото: zainsk-inform.ru

По мнению юноши, победой он обязан своему учителю Румии Лялиной.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В Заинском районе 28 школьников победили и стали призерами олимпиад разного уровня. Ученик 9-го класса школы № 3 Иван Шишкин – победитель заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по английскому языку, передает «Заинск-информ».

По мнению юноши, своей победой он обязан учителю Румии Лялиной, поскольку именно она обратила внимания на его способности к языку. Именно педагог посоветовала ему поступить в Малую академию наук школьников и более глубоко изучать язык. В академии с ним занимается педагог Маргарита Ласточкина.

Иван рассказал, что победить на олимпиаде – большое достижение для него. Однако при общении с ребятами из других городов республики он понял, что они лучше владеют разговорной речью. Тогда у юноши появилась новая цель – в совершенстве овладеть разговорной речью.



«Возможно, мои усилия и занятия с опытными педагогами позволят осуществить мою мечту – поехать в Калифорнию или Лондон», – поделился мальчик.

Ученица 11-го класса школы № 1 Алия Шарафеева стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Она призналась, что победить ей помогли учитель школы Дамира Валеева и тренеры ДЮСШ «Барс» Регина Краснова и Ирина Дылевская. Педагоги готовили девушку по легкой атлетике, гимнастике и теории. Тренировки проходили после уроков, но спортсменка также занималась самостоятельно – перед школой бегала на стадионе.

«Могу справиться с любой дистанцией: 400 метров, три или десять километров. Участвовала и в марафонах. Но одной подготовки, чтобы побеждать на олимпиаде, недостаточно. Главное – верить в свои силы, способности, знания, тогда все сложится как надо», – поделилась Алия секретом успеха.

 

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