В Казани побит температурный рекорд почти столетней давности

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Сегодня днем в столице Татарстана был побит температурный рекорд, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

На метеостанции «Казань» было зафиксирован показатель +30,7 градуса, на авиационной метеостанции «Казань — аэропорт» температура воздуха составила +30,5, «Казань — Сокол» столбики термометра поднялись до +31 градуса.

«Предыдущий абсолютный максимум температуры в г. Казани в этот день составлял +28,6 гр. и отмечался в 1921 году», — отмечается в сообщении службы.

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