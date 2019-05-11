Во время Kazan Unlim Day начнет работу дрифт-такси

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во время прохождения соревнований Kazan Unlim Day в столице Татарстана будет организована работа дрифт-такси.
«Люди будут приглашаться во время перерыва между заездами к нам в палатку, на них будут одеваться шлемы. Со мной за рулем они проедут один или два круга по основной трассе», — сообщил один из организаторов соревнований Никита Шиков.
Также он поделился подробностями о трассе, по которой поедет такси: «Скорее всего проедем конфигурацию Gymkhana, чтобы посетители смогли максимально почувствовать эмоции, которые чувствует пилот. Когда пилот на полной скорости проносится под трактором, мимо бочек, возле стены, это очень здорово».