Артур Шипилов

11 мая 2019, 21:24

Спорт

Во время Kazan Unlim Day начнет работу дрифт-такси

Спорт

Во время Kazan Unlim Day начнет работу дрифт-такси

Фото: Артур Шипилов

12 мая в столице Татарстана пройдут соревнования Kazan Unlim Day.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во время прохождения соревнований Kazan Unlim Day в столице Татарстана будет организована работа дрифт-такси.

«Люди будут приглашаться во время перерыва между заездами к нам в палатку, на них будут одеваться шлемы. Со мной за рулем они проедут один или два круга по основной трассе», — сообщил один из организаторов соревнований Никита Шиков. 

Также он поделился подробностями о трассе, по которой поедет такси: «Скорее всего проедем конфигурацию Gymkhana, чтобы посетители смогли максимально почувствовать эмоции, которые чувствует пилот. Когда пилот на полной скорости проносится под трактором, мимо бочек, возле стены, это очень здорово».

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