Во время Kazan Unlim Day начнет работу дрифт-такси

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во время прохождения соревнований Kazan Unlim Day в столице Татарстана будет организована работа дрифт-такси.

«Люди будут приглашаться во время перерыва между заездами к нам в палатку, на них будут одеваться шлемы. Со мной за рулем они проедут один или два круга по основной трассе», — сообщил один из организаторов соревнований Никита Шиков.

Также он поделился подробностями о трассе, по которой поедет такси: «Скорее всего проедем конфигурацию Gymkhana, чтобы посетители смогли максимально почувствовать эмоции, которые чувствует пилот. Когда пилот на полной скорости проносится под трактором, мимо бочек, возле стены, это очень здорово».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.