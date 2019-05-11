Татар-информ

11 мая 2019, 21:16

Общество

В Татарстане проведут прием граждан по вопросам прохождения военной службы

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Общество

В Татарстане проведут прием граждан по вопросам прохождения военной службы

Военный комиссар Татарстана ответит на вопросы жителей республики 14 мая.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В будущий вторник, 14 мая, Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин проведет прием граждан, об этом сообщается на сайте Главного инспектора по РТ. 

«Все обращения по вопросам прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и стартовавшего 1 апреля весеннего призыва, который продлится до 15 июля 2019 года, будут рассмотрены», — отмечается в сообщении пресс-службы.

С интересующими вопросами татарстанцы смогут обратиться в приемную Президента РФ по РТ с 2 и до 4 часов дня. Граждане, желающие задать свой вопрос, могут записаться на прием по телефону: 8 (843) 221-80-36. Также можно обратиться в приемную Президент РФ по адресу: Казань, улица Кремлевская, № 12/20.

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