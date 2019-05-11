В Казани представят эксклюзивные гиперкары отечественного производства

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). На Kazan Unlim Day представят два эксклюзивных гиперкара, которые произведены в России. Конструктором Flanker-F является профессиональный дрифт-гонщик Сергей Кабаргин.

«Автомобили разработаны в 2018 году, на их разработку ушло более года. В Казань мы привезли две машины, они обе дрифтовые, но завтра будет представлена лишь одна, вторая же станет просто выставочной», — рассказала менеджер команды создателей автомобиля Мария Найт.

Также она поделилась информацией о том, что в будущем будет возможно увидеть Flanker на одиночных дорогах: «Мы размышляем о том, чтобы запустить ее в массовое производство. Но сначала нужно пройти официальную сертификацию для езды по дорогам общественного пользования. Мы производим кастомные работы, поэтому дальнейшая деятельность не будет привязана к каким-либо концернам, на базе которых будет собираться автомобиль».

Найт пояснила, что решение о продаже подобных автомобилей будет принято после решения всех формальных процедур и тестов, которые команда проведет лично.

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