Артур Шипилов

11 мая 2019, 20:08

Спорт

Казань впервые примет автосостязания в формате Gymkhana

Спорт

Казань впервые примет автосостязания в формате Gymkhana

Фото: Артур Шипилов

Соревнование состоится в рамках Kazan Unlim Day и пройдёт на территории «Казань Арены».

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань впервые в истории России примет автосостязания в формате Gymkhana Ru. Мероприятие пройдёт на стадионе «Казань Арена» и войдёт в программу Kazan Unlim Day. 

Gymkhana — молодой и зрелищный вид автоспорта, цель которого заключается в том, чтобы пройти трассу (препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек) за минимальное время с максимальной скоростью. Проходя трассу, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, а также элементы ралли, дрифта и драг-рейса. 

«Большая честь оказаться здесь для нас. Когда мне в первый раз позвонили с предложением участия в подобном мероприятии, я не знал, чего ожидать. Но когда мы прилетели и увидели размах соревнования, мы поняли, что в Казани будет очень круто», — рассказал один из организаторов мероприятия и его участник Никита Шиков. 

Соревнования пройдут на территории «Казань Арены» 12 мая.

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