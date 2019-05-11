Казань впервые примет автосостязания в формате Gymkhana

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань впервые в истории России примет автосостязания в формате Gymkhana Ru. Мероприятие пройдёт на стадионе «Казань Арена» и войдёт в программу Kazan Unlim Day.

Gymkhana — молодой и зрелищный вид автоспорта, цель которого заключается в том, чтобы пройти трассу (препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек) за минимальное время с максимальной скоростью. Проходя трассу, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, а также элементы ралли, дрифта и драг-рейса.

«Большая честь оказаться здесь для нас. Когда мне в первый раз позвонили с предложением участия в подобном мероприятии, я не знал, чего ожидать. Но когда мы прилетели и увидели размах соревнования, мы поняли, что в Казани будет очень круто», — рассказал один из организаторов мероприятия и его участник Никита Шиков.

Соревнования пройдут на территории «Казань Арены» 12 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.