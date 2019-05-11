Минниханов ознакомился с работой нового маслодельного завода Тюлячинского района

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Тюлячинский район, в ходе которой ознакомился с ходом посевной кампании и работой нового маслодельного завода, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Тюлячинского муниципального района Ильдус Зарипов рассказал, что площадь сельхозугодий составляет 58,1 тыс. га, площадь пашни — 48,7 тыс. га. В этом году ожидается урожайность на уровне 25,9 ц/га. По словам руководителя района, зерновые и зернобобовые по площади занимают 24,1 тыс. га, кормовые — 17,3 тыс. га, картофель — 48 га.

Зарипов отметил, что проблем по проведению посевной нет, завершить работы планируется в намеченные сроки. Также он добавил, что в этом году заготовлено больше минеральных удобрений, чем по сравнению с показателями 2018-го — в прошлом году вводилось 34,6 кг действующего вещества на гектар, в этом — 35,6 кг д. в./га.

В ходе визита Рустам Минниханов также посетил маслодельный завод (инвестором производства является СХППК «Навруз», сумма инвестиций — 115 млн руб.), введенный в эксплуатацию весной этого года. На первом этапе мощность составляет 8 тонн сыра и 1,5 тонны сливочного масла в смену, всего за смену перерабатывается около 50 тонн молока.

Также Президент РТ презентовали проект нового строительства — комплекс по сжижению природного газа (КСПГ-6), производительность которого составит 6 тонн в час. Ожидается, что комплекс будет построен и введен в эксплуатацию в 3-м квартале будущего года.

Для эффективного формирования рынка СПГ в качестве газомоторного топлива предлагается создать экспериментальный парк транспортных средств (автобусы, тягачи, тракторы) в Тюлячинском районе.

Кроме того, сегодня Рустам Минниханов совершил рабочие поездки в Пестречинский и Рыбно-Слободской районы.

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