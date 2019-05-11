Татар-информ

11 мая 2019, 18:40

Сельское хозяйствоДуховная жизнь

Рустам Минниханов осмотрел новую мечеть в Рыбно-Слободском районе

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Сельское хозяйствоДуховная жизнь

Рустам Минниханов осмотрел новую мечеть в Рыбно-Слободском районе

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ посетил район с рабочим визитом, в ходе которого ознакомился с ходом посевной кампании.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Рыбно-Слободской район и встретился с руководителями хозяйств и главами поселений, об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Встреча с местными аграриями состоялась рядом с животноводческим комплексом «Кулон-Агро». Глава района Ильдар Тазутдинов рассказал, что посевная кампания выполнена на 76%, а работы по оставшимся площадям планируется завершить к 15-16 мая. По словам Тазутдинова, 16 хозяйств уже завершили посевные работы. Озимые были засеяны на площади 13 тыс. га, но погода внесла свои коррективы: пострадало 2,1 тыс. га площадей. 

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Также в ходе встречи вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал, что в хозяйствах производится 50 тонн молока в сутки, и отметил что у района достаточно потенциала для наращения показателей по растениеводству и животноводству.

В ходе беседы руководитель Рыбно-Слободского агротехнического техникума обратился к Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие с ремонтом учебного здания. Президент предложил рассмотреть возможность ремонта в будущем году — в рамках празднования 100-летия ТАССР.

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Также Рустам Минниханов ознакомился с работой животноводческого комплекса, в котором на сегодняшний день содержится 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 683 коров. В перспективе поголовье скота планируется довести до 2,4 тыс. голов, включая 1 тыс. дойных коров. 

Кроме того, в рамках визита Рустам Минниханов осмотрел новую мечеть в деревне Янавыл, за основу которой были взяты старые чертежи главного здания мечети Аль-Марджани в Казани. В здании располагаются молитвенный зал на сто прихожан, кабинет имама, кухня, котельная, комната для омовения.

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