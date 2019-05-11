Молодежный симфонический оркестр РТ исполнит композицию из балета «Шурале» на фестивале в Берлине

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан выступит на XX международном фестивале молодёжных оркестров Young Euro Classic, где исполнит композицию из балета «Шурале».

«В Берлине прозвучит концерт татарстанского Молодежного симфонического оркестра. На этом международном фестивале Россию представят дети из Татарстана», — рассказала директор Российско-немецкой музыкальной академии, руководитель проекта «Казань — Берлин» Татьяна Рексрот.

Сегодня, 11 мая, в ГБКЗ им. Сайдашева прошел концерт молодежного оркестра «Казань — Берлин». Татарстанские музыканты представили программу, которую совместно со студентами берлинской консерватории исполнят 20 июля на юбилейном международном фестивале.

Фестиваль Young Euro Classic в Берлине — крупнейший в мире международный фестиваль молодёжных оркестров. Для участия в нем на две недели в Берлин съезжаются лучшие молодёжные музыкальные коллективы. В этом году Россию представит Молодежный симфонический оркестр Татарстана.

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