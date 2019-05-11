(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Причиной эвакуации гостиницы «Татарстан» в Казани стало короткое замыкание кабеля на 6-м этаже. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Причиной задымления в гостинице стало короткое замыкание кабеля на шестом этаже без горения», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Благодаря слаженным действиям администрации из здания было эвакуировано 216 постояльцев и 19 сотрудников. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня, около пяти часов вечера, поступило сообщение о задымлении в гостинице «Татарстан».

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