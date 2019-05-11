В Древний Болгар на парусно-весельной ладье прибыли участники экспедиции «Путь Рюрика»

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Участники международной научно-исследовательской экспедиции «Путь Рюрика» познакомились с историческими памятниками Древнего Болгара, пишет газета «Новая жизнь».

Реконструкторы прибыли сюда на древнерусской ладье под названием «Змей Горыныч», построенной на верфи деревянного судостроения в духовно-культурном кремле «Богатырская Слобода» под патронажем Российского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.

Экспедиция проходит водными маршрутами от Жигулевских гор до Балтийского (в древности – Варяжского) моря.

Главная цель исторической реконструкции – с помощью историко-навигационного эксперимента и реконструкции судостроения IХ века открыть географическое место пребывания варягов Руси на просторах Балтийского моря во времена призвания трех братьев – Рюрика, Синеуса и Трувора – на княжение в Ладогу и Новгород.

Путешественники на парусно-весельной ладье, сооруженной по опыту карельских мастеров, только с помощью физической силы и ветра проходят важный для истории страны путь: благодаря ему Древняя Русь стала Великой Россией.

По пути следования участники экспедиции посетят Самарскую, Ульяновскую области, Чувашию, Марий Эл, Нижегородскую, Костромскую, Ивановскую, Ярославскую и Вологодскую области. Далее их путь будет пролегать через Карелию, Ленинградскую область, Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Германию, Польшу и завершится в Калининградской области.

По итогам экспедиции «Путь Рюрика» планируется создать интерактивный музей с материалами исследования.

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