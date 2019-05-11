Татар-информ

11 мая 2019, 17:42

Сельское хозяйство

Минниханов призвал руководство Пестречинского района активнее развивать малые формы хозяйствования

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Сельское хозяйство

Минниханов призвал руководство Пестречинского района активнее развивать малые формы хозяйствования

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ посетил район с рабочим визитом.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Пестречинском районе, сообщает пресс-служба главы республики. 

В ходе визита Рустам Минниханов встретился с местными аграриями и главами сельских поселений. «Сев яровых зерновых в районе осуществляется на площади 34 тыс. га. На сегодня засеяно 22,3 тыс. га или 66%. Под озимые культуры в прошлом году аграрии выделили 10,1 тыс. га», — сообщается в сообщении пресс-службы.

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Всего в сельхозпредприятиях и КФХ района насчитывается около 350 единиц техники, включая 83 сеялки и 12 посевных комплексов. 

Вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сообщил, что в общем рейтинге эффективности сельского хозяйства Пестречинский район поднялся на 4 пункта.

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На сегодняшний день в районе действуют 11 семейных ферм, еще две находятся на стадии строительства, рассказал министр. В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье к 2018 году увеличилось на 325 единиц — до 2045 голов, численность коров выросла на 28 до 664 голов. 

Денежная выручка от реализации продукции животноводства в КФХ за первый квартал 2019-го года увеличилась по сравнению с прошлым годом в два раза.

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Президент РТ призвал руководство Пестречинского района активнее развивать малые формы хозяйствования в АПК, а также увеличивать производство сельхозпродукции. Рустам Минниханов подчеркнул, что пестречинские аграрии имеют преимущество — близость к столице Татарстана, которая является крупным рынком сбыта мяса, овощей, молока и пр.

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