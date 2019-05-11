Татар-информ

11 мая 2019, 21:48

Общество

Женщинам Великой Отечественной войны в Бугульме посвятили музыкальный вечер

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Общество

Женщинам Великой Отечественной войны в Бугульме посвятили музыкальный вечер

Во время литературно-музыкального вечера звучали военные песни и трогательные стихи Михаила Исаковского, Юлии Друниной и других советских авторов.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В центральной библиотеке Бугульмы состоялась встреча членов клуба «Ветеран». Мероприятие было посвящено женщинам – Мадоннам Великой Отечественной войны, пишет «Бугульминская газета».

Организаторы вечера рассказали о тяжелой доле женщин во времена ВОВ. Солдатская форма, тяжелые физические нагрузки, армейская дисциплина, мужское оружие, кровь, смерть – все это было нелегким испытанием для женщин, но несмотря на это они не боялась самой тяжелой работы и выполняли ее самоотверженно. Преодолевая великие трудности военных лет, они делали все, чтобы обеспечить фронт всем необходимым для победы над врагом. 

В течение всего литературно-музыкального вечера звучали военные песни и трогательные стихи Михаила Исаковского, Юлии Друниной и других советских авторов. Также ветеранов поздравили с праздником Победы учащиеся бугульминской школы искусств. Ребята исполняли песни военных лет и современные песни о мире, звучали композиции на аккордеоне и баяне.

За чашкой чая местные поэты Флорида Нурсаидовна и Наиль Кашиф читали свои стихи, ветераны делились воспоминаниями, пели «Синий платочек» и «Катюшу». В заключение мероприятия хором была исполнена композиция «День Победы».

 

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