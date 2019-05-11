На Альметьевском ипподроме открылся беговой и скаковой сезон

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Сегодня на Альметьевском городском ипподроме состоялись конноспортивные соревнования «Открытие бегового и скакового сезона» на призы компании «Татнефть». Праздник был посвящен Дню Победы, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Данное мероприятие проводится в рамках программы «Развитие конного спорта и коневодства на Юго-Востоке Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы».



В программу соревнований вошли скачки для лошадей чистокровной верховой породы, бег рысаков призовых и орловской пород, а также скачки для лошадей татарской породы, скачки и заезд на шетлендских пони.



Церемония награждения состоялась при участии главы Альметьевского района Айрата Хайруллина, начальника Управления племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Зарипова, военкома Альметьевска Ришата Сабирова, кавалера ордена Трудовой Славы трех степеней Нафиса Афзалтдинова, председателя Совета Ветеранов Василия Самойлова и других гостей.



Солнечный день и зрелищные состязания подарили участникам и зрителям конного турнира яркие впечатления, отмечает источник.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.