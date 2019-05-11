В крови лихача на «Мазде», сбившего инспектора ДПС в Казани, обнаружили наркотики

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В крови лихача на «Мазде», сбившего накануне вечером инспектора ДПС на мотоцикле в Казани, были обнаружены наркотические вещества, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Накануние в 20.50, во время моторейда, сотрудники ГИБДД заметили «Мазду» с тонированными передними стеклами. Водитель проигнорировал требования инспектора ДПС остановиться и попытался уйти от погони.

Во время преследования нарушитель пересек сплошную линию разметки, выехал на «встречку» и столкнулся с патрульным мотоциклом. Несмотря на полученную травму инспектор смог задержать лихача. Им оказался 19-летний житель Зеленодольского района.

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушения тонировки, причинение вреда здоровью в ДТП и пр.

«Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела „Применение насилия в отношении представителя власти“», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани ночью лихач на «Мазде» пролетел на «красный» и сбил инспектора ДПС-мотоциклиста.

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