Татар-информ

11 мая 2019, 16:30

Происшествия

В крови лихача на «Мазде», сбившего инспектора ДПС в Казани, обнаружили наркотики

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Происшествия

В крови лихача на «Мазде», сбившего инспектора ДПС в Казани, обнаружили наркотики

Несмотря на травму инспектор ДПС смог задержать нарушителя – им оказался 19-летний житель Зеленодольского района.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В крови лихача на «Мазде», сбившего накануне вечером инспектора ДПС на мотоцикле в Казани, были обнаружены наркотические вещества, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ. 

Накануние в 20.50, во время моторейда, сотрудники ГИБДД заметили «Мазду» с тонированными передними стеклами. Водитель проигнорировал требования инспектора ДПС остановиться и попытался уйти от погони. 

Во время преследования нарушитель пересек сплошную линию разметки, выехал на «встречку» и столкнулся с патрульным мотоциклом. Несмотря на полученную травму инспектор смог задержать лихача. Им оказался 19-летний житель Зеленодольского района. 

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушения тонировки, причинение вреда здоровью в ДТП и пр. 

«Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела „Применение насилия в отношении представителя власти“», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани ночью лихач на «Мазде» пролетел на «красный» и сбил инспектора ДПС-мотоциклиста. 

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