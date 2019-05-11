В Набережных Челнах в пятый раз прошел фестиваль духовых оркестров

(Набережные Челны, 11 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В одном из парков Набережных Челнов прошел фестиваль духовых оркестров – одна из самых красивых майских традиций Автограда, сообщают организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль отмечает маленький юбилей – ему исполнилось пять лет.

На этот раз местом сбора стал парк Победы, а сам фестиваль был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом был задан тематический вектор репертуара, прозвучавшего со сцены.

Челнинцы смогли услышать звучания инструментов шести музыкальных коллективов, в том числе джазового оркестра «Визит» и оркестра духовых инструментов «Корнет».

Песни о войне, мелодии из популярных фильмов, армейские марши собрали большую и отзывчивую публику вокруг фестивальной арены – челнинцы подпевали солистам, выступавшим вместе с коллективами.

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