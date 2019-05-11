В Пестречинском районе пенсионерка попыталась сжечь мусор и лишилась дачи

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Пестречинском районе Татарстана из-за неосторожного обращения с огнем сегодня сгорел дачный дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Петрово». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«В 12.32 <...> в ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по системе “112“ поступило сообщение о горении дачного дома по адресу: Пестречинский район, СНТ “Петрово“», – отмечается в сообщении.

К моменту приезда пожарных огонь охватил дачный дом площадью 24 кв. метра. Кроме того, горела сухая трава на площади 300 кв. метров.

На пожаре пострадала пожилая женщина 1937 года рождения. С ожогами лица, верхних и нижних конечностей она доставлена в Пестречинскую ЦРБ.

По предварительным данным, пенсионерка сжигала сухую траву и мусор на дачном участке. Когда огонь перекинулся на дом, она попыталась сама потушить пламя и получила ожоги.

В связи с этим спасатели напомнили, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта, 100 м – от хвойного леса и 30 м – от лиственного.

Территория вокруг должна быть в радиусе 10 м очищена от горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. При использовании мангалов или жаровен расстояние до построек можно уменьшить до 5 м, а зону очистки – до 2 м.

Беспечность, халатность и невнимательность могут привести к трагическим последствиям, подчеркнули в ГУ МЧС России по Татарстану.

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