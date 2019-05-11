МФЦ могут начать оказывать бесплатные юридические консультации

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). На базе региональных многофункциональных центров могут быть созданы бесплатные юридические консультации. Об этом рассказал председатель общественного совета при МВД России адвокат Анатолий Кучерена, передает RT.

«Сейчас мы проводим ряд консультаций с нашими коллегами, с Адвокатской палатой России, с общественными деятелями, с политиками», – пояснил он и добавил, что бесплатные юридические консультации будут оказывать малоимущим гражданам.

Данный вопрос обсуждался в конце марта на заседании общественного совета Министерства внутренних дел РФ с участием главы ведомства Владимира Колокольцева.

По словам экспертов, уже сейчас граждане, которые официально признаны малоимущими и нуждающимися, имеют право на бесплатную юридическую помощь. Однако для его реализации, как правило, приходится специально искать юристов, готовых оказать ее.

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