Глава парламента РТ: Эффективный депутат – человек, небезразличный к проблемам своих избирателей

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Эффективный депутат – это человек, имеющий достаточный жизненный опыт и небезразличный к проблемам своих избирателей. Об этом заявил сегодня в Казани Председатель Государственного Совета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на дебатах «Как сделать государственное управление эффективным?» в рамках предварительного голосования партии.

Эффективность работы парламента зависит от депутатов, сказал Председатель Госсовета РТ. «Эффективный депутат – это человек, имеющий достаточный жизненный опыт, практику, небезразличный к проблемам населения. Его касается любая тема, связанная с жизнью избирателей», – добавил он.

По словам Фарида Мухаметшина, умение увидеть проблему в любой сфере и найти пути ее решения – парламентская обязанность. «Еще депутат должен уметь аргументировано говорить, ведь надо доказать, что выбранный тобою путь достижения цели – правильный, что люди, проголосовавшие за тебя, не ошиблись», – отметил он.

Секретарь Татарстанского отделения партии подчеркнул, что «Единая Россия» выстраивает новый образ эффективного депутата. «Парламентарии от нашей партии – это профессиональная команда по отстаиванию насущных интересов избирателей, работе с актуальной повесткой дня. Ее участники открыты и доступны для общения семь дней в неделю. Депутаты-единороссы – самый быстрый способ напрямую повлиять на власть: поставить задачу, предложить ответственные и зрелые решения, проконтролировать результат. Чтобы сформировать такую команду, наша партия, первая и единственная в стране, на выборах всех уровней проводит предварительное голосование», – заметил он.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, как и в других регионах страны, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана VI созыва от «Единой России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.