Татар-информ

11 мая 2019, 15:56

Общество

«Дедсады» и трудоустройство пожилых: в Челнах обсудили тему благополучия старшего поколения

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Общество

«Дедсады» и трудоустройство пожилых: в Челнах обсудили тему благополучия старшего поколения

В Автограде проживает более 130 тыс. представителей старшего поколения, что составляет 25% населения.

(Набережные Челны, 11 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Создать «дедсады» и отделы по трудоустройству пенсионеров предложили потенциальные кандидаты от партии «Единая Россия» во время дебатов, проходящих в рамках предварительных выборов в Набережны Челнах.

Напомним, что в городе сейчас проживает более 130 тыс. представителей старшего поколения, что составляет 25% населения города.

По мнению генерального директора ООО ГК «Профит» Марселя Мингалимова, в республике должен быть принят закон, в рамках которого будут реализованы предложения Президента РФ Владмира Путина по пенсионной реформе. Для реализации законодательного акта необходимо будет создать властные структуры по работе со старшим поколением.

«Они могут быть аналогичны тем, что нацелены на работу с молодёжью – необходимы отделы по трудоустройству пенсионеров, культурные центры, спортивные клубы», –  выразил свое мнение Мингалимов.

Он также подчеркнул важность поддержки работающих пенсионеров. Потенциальный кандидат считает, что стоит разработать предложения по индексации пенсий именно для этой категории людей преклонного возраста.

Руководитель Центрального района Автограда Искандер Галимов отметил важность оздоровительных мероприятий. По его мнению, нужно разработать комплекс мер и условий для укрепления здоровья тех, кому за 60 лет, включая и ежегодную диспанциризацию старшего поколения.

Глава Комсомольского района Александр Кислов обратил внимание на невозможность в рамках действующей системы социальной защиты оказать полноценную помощь и внимание всем нуждающимся пенсионерам. По его словам, нужно привлечь бизнес и современные социальные технологии для решения проблем пожилых. Например, можно наладить систему поиска для одиноких пенсионеров приемных семей, создать институт социальных сиделок, организовать работу выездных бригад по оказанию комплекса услуг пожилым на дому.

Депутат Госсовета от Челнов Светлана Захарова обратила внимание на то, что далеко не все взрослые дети могут уделить много времени своим родителям. Поэтому, по ее мнению, назрела необходимость создания «дедсадов», в которых пожилые люди могли бы находиться в течение дня. Там они могли бы получать все необходимое — не только бытовое обслуживание и оздоровительные процедуры, но культурное «наполнение».

 

  

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