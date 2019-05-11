В Чистополе снесли объект культурного наследия республиканского значения

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Чистополе накануне снесли объект культурного наследия республиканского значения – дом Федина. Об этом на своей странице в Facebook’е рассказала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Деревянное здание на кирпичном цоколе было возведено в начале XX века. Во время Великой Отечественной войны, с октября 1941-го по январь 1943 года, в нем жил и работал эвакуированный из Москвы известный советский писатель Константин Александрович Федин (1892–1977). Мемориальная доска была установлена на стене здания в 1985 году.

«По имеющейся информации, собственник был в курсе статуса объекта, снос умышленный», – подчеркнула Балтусова. «С 11 года не было такого циничного уничтожения», – оценила она инцидент в комментариях к записи (особенности правописания сохранены – прим. Т-и).

При этом помощник Президента Татарстана заметила, что, по информации ее источников, прежние владельцы сняли с дома мемориальную доску и продали его, сказав новому хозяину о возможности сноса. «Таким образом, надо проверить, почему в регпалате при регистрации сделки не было обременения», – добавила она.

Балтусова заверила, что обращение по факту сноса будет направлено в прокуратуру РТ, Комитет по охране памятников составит акт. В соответствии с законодательством, теперь собственнику грозит штраф в размере до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, помощник Президента РТ посетовала на отсутствие в муниципалитетах Татарстана, за исключением Казани, местных отделов охраны памятников. По ее мнению, такие структуры могли бы предотвратить подобное развитие событий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.