Татар-информ

11 мая 2019, 14:52

Политика

Фарид Мухаметшин о госуправлении: «Важно слышать человека, видеть за цифрами живых людей»

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Политика

Фарид Мухаметшин о госуправлении: «Важно слышать человека, видеть за цифрами живых людей»

Фото: tatarstan.er.ru

На дебатах праймериз «Единой России» глава парламента отметил, что основу качественного госуправления составляют эффективные кадры.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Основа качественного государственного управления – в эффективных кадрах. Важно слышать человека, видеть за цифрами и документами живых людей. Об этом заявил сегодня в Казани Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на дебатах «Как сделать государственное управление эффективным?» в рамках предварительного голосования партии.

«Уверен, что основа качественного госуправления – в эффективных кадрах, – сказал глава парламента республики. – Программирование экономики и цифровизация – важные направления эффективного государственного управления. Но это два бездушных механизма, за которыми не видны судьбы людей. И здесь огромную роль начинает играть такой фактор, как эффективные кадры. Важно слушать и слышать человека, видеть за цифрами и документами живых людей».

По словам Фарида Мухаметшина, в стране серьезно ослаб институт воспитания кадров для государственного управления. «Для каждого гражданина важны не экономические показатели в цифрах, а прежде всего решение насущных вопросов по заработной плате, доступному образованию и медицине, чистым дворам. Люди устали от языка программ – цифр и показателей. Надо напрямую выходить на диалог, исполнять запросы на комфортную и стабильную жизнь. Поддерживая актуальность программ, нужно выстраивать систему отбора лучших кадров для нужд государственного управления», – подчеркнул он.

При этом Председатель Госсовета РТ заметил, что цифровизация всего спектра государственных услуг помогла «развороту госсектора к людям». Сегодня более 80% татарстанцев получают госуслуги в электронном виде, что снижает человеческий фактор, повышает удовлетворенность людей работой госорганов, добавил он.

«Цифровизация, техника и технологии – это способы достижения целей, которые ставят перед нами население. Но главный индикатор – социальная справедливость в обществе, доверие людей. Полагаю, что работа, направленная на это через главную составляющую – подготовку кадров, а самое главное – ответственных людей, позволит достичь новых успехов в развитии республики, справиться с возникающими вызовами», – отметил Фарид Мухаметшин.

Говоря об актуальных программах подготовки и системе отбора лучших кадров для госуправления, он упомянул партийные проекты «Единой России», нацеленные на развитие нового поколения эффективных госслужащих и депутатов. В числе таких проектов, например, Высшая партийная школа, «Политзавод», а также проект наставничества для молодых кандидатов в депутаты «Политстартап».

«Единая Россия» в Татарстане организует свыше 150 площадок для проведения дебатов – в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Дебаты – это обязательный элемент участия в праймериз.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, как и в других регионах страны, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана VI созыва от «Единой России».

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