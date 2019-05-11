80 врачей получили республиканские гранты и остались жить в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 11 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 80 врачей получили республиканские гранты и обосновались в Набережных Челнах в прошлом году, об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев во время дебатов, проходящих в рамках предварительных выборов партии «Единая Россия».

Отвечая на вопрос, как в Автограде намерены решать проблему нехватки медицинских кадров, глава Челнов отметил, что в этом году по программе социальной ипотеки в городе будет сдано жилья кратно больше, чем это было сделано в 2018 году.

«В прошлом году бюджетники и работники предприятий Набережных Челнов получили 300 квартир. В этом году ключи получат свыше тысячи очередников», — заверил Магдеев.

В числе тех, кто получает квартиры в соципотечных домах, есть и приезжие врачи. При этом для многих из них ожидание новоселья длится менее полугода.

Также глава города подчеркнул значимость республиканской грантовой программы по улучшению жилищных условий для медицинских работников, переехавших в Татарстан из других регионов. Субсидию в размере 500 тысяч рублей на покрытие расходов, связанных с приобретением жилья на новом месте, в прошлом году в Набережных Челнах получили 80 врачей. Эта работа будет продолжена, заверил мэр Автограда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году 135 врачей, приехавших работать в Татарстан, получили гранты на улучшение жилищных условий от Правительства РТ.

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