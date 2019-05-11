Семь медалей завоевали елабужские дзюдоисты на первенстве в Бугульме

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Бугульме в детско-юношеской спортивной школе «Факел» состоялось lll открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения, на котором елабужские спортсмены завоевали семь медалей, пишет газета «Новая Кама».
Соревнования были посвящены памяти заслуженного работника физической культуры Татарстана А. А. Шипилова.
В турнире участвовали спортсмены из Бугульмы, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Уфы, Туймазы, Чистополя, Актаныша и других городов Татарстана и Башкортостана.
Елабугу представляли воспитанники отделения дзюдо «ДЮСШ-2» и тренеры Ильяс Галимуллин, Замир Гизатуллин и Иван Шарыгин.
По итогам соревнований «золото» завоевал Амирхан Яхъяев. Обладателями «серебра» стали Диля Сиразиева, Самат Исламов и Булат Хасанов, обладателями «бронзы» – Макар Шевцов, Рафаэль Хантимиров и Руслан Хохлов.