В мессенджере Telegram появилась функция архивации чатов

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Пользователи мессенджера Telegram получили возможность архивировать устаревшие чаты. О новой опции рассказал создатель приложения Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Новое обновление «позволит складывать теряющие актуальность чаты и события в папку “Архив“», написал он.

До этого в мессенджере отсутствовала функция, позволяющая скрывать лишние чаты и переписки. Их можно было только удалять. При этом возможность удалить все сообщения в приватном чате независимо от срока отправки была введена лишь 25 марта этого года.

До 100 отправленных в архив чатов можно закрепить в определенном порядке, отмечает портал VC.ru.

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