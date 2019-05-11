В Татарстане воздух прогреется до 33 градусов тепла

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Завтра, 12 мая, ночью и днем местами на территории Татарстана возможны кратковременные дожди и грозы, информируют республиканские синоптики.

При грозах вероятны кратковременные усиления восточного и юго-восточного ветра до 15–20 м/с, отмечается в предупреждении об ухудшении погодных условий, распространенном Гидрометцентром РТ.

В ночные часы по региону температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +28, +33 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МЧС Татарстана предупредило об опасностях аномальной жары, установившейся в республике.

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