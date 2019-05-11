В Нижнекамске записали песню о тех, кто не вернулся из боя

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В финальном выпуске «победного» проекта пресс-службы мэрии Нижнекамска – татарская песня о тех, кто не вернулся из боя. Видео опубликовано с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Ранее в мэрии Нижнекамска запустили новый проект. Это восемь видеороликов, в которых профессиональные актеры читают произведения о Великой Отечественной войне.



Проект приурочен к 74-й годовщине Победы и Году театра в России. В съемках приняли участие артисты двух нижнекамских театров. Многие из них являются лауреатами престижных профессиональных конкурсов, обладатели республиканских и федеральных званий.

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