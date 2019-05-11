Артур Шипилов

11 мая 2019, 12:54

Спорт

Сергей Саркисян: «Мы подготовили программу, подразумевающую занятия волейболом с первого класса»

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Спорт

Сергей Саркисян: «Мы подготовили программу, подразумевающую занятия волейболом с первого класса»

Фото: Артур Шипилов

Исполнительный директор Федерации волейбола Зеленодольска отметил, что руководство района поддерживает подобные инициативы.

(Зеленодольск, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Исполнительный директор Федерации волейбола города Зеленодольска Сергей Саркисян рассказал о планах по развитию волейбола в Зеленодольском районе Татарстана.

«Я считаю, что работа и популяризация волейбола зависит от работы федерации. Более того, мы с каждым днём находим все новые и новые таланты. Тем более что работаем на опережение – в Казани проводится “Школьная лига“, мы же проводим спартакиады среди учеников 8-х и 9-х классов. На сегодня мы подготовили огромную программу, которая подразумевает занятия волейболом с первого класса», – пояснил собеседник агентства.

Кроме того, Саркисян отметил положительно отношение руководства района к подобным инициативам: «Глава района направление поддержал и жёстко попросил проводить ежегодные соревнования». 

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