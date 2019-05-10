(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Казани ночью лихач на «Мазде» пролетел на «красный» и сбил инспектора ДПС-мотоциклиста. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС.

«Сегодня в темное время суток, 18-летний водитель внедорожника «Мазда», следуя по улице Болотникова, проигнорировал требованиям инспектора ДПС остановиться», – уточнили в пресс-службе.

Полицейские стали преследовать лихача, который несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, пересек сплошную линию разметки и сбил инспектора ДПС, который был на мотоцикле.

Нарушителя удалось остановить. Полицейскому вызвали «скорую», медики которой оказали пострадавшему медпомощь.





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