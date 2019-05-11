В Татарстане байкер-подросток без документов и номеров на скорости сбил 6-летнего велосипедиста

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 17-летний байкер без документов и номеров на скорости сбил 6-летнего велосипедиста. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 10.20 в поселке ж/д станции Калейкино на улице Гагарина 17-летний водитель мотоцикла без государственного регистрационного знака, двигаясь по дворовой дороге, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения и совершил наезд на 6-летнего велосипедиста», – уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

Как стало известно на месте, у подростка-байкера не было водительских прав. Мотоцикл помещен на спецстоянку.

Ребенок на карете скорой помощи доставлен в приемный покой МСЧ ОАО «Татнефть» в Альметьевске. Медики диагностировали у мальчика ушибы колена и грудной клетки.



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