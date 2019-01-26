Марат Ахметов призвал руководителей хозяйств просчитывать баланс кормов

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Многие хозяйства Татарстана в этом году выходят из зимовки без переходящих остатков кормов. В связи с этим вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов попросил их руководителей просчитать баланс кормов с учетом наличия запасов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Минсельхозпрода региона сделал это на совещании в Доме Правительства республики, которое в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По мнению Марата Ахметова, нынешняя весна пока благоприятна для татарстанского сельского хозяйства, однако очень важны ежедневный мониторинг и индивидуальный подход к каждому полю.

Параллельно с севом в районах республики приступили к защитным мероприятиям. Погода способствует быстрому развития сорных растений, а также распространению вредителей, которые повреждают молодые всходы.

«Везде, где не применялось протравливание инсектицидным протравителем, уже сегодня опрыскиватели должны оперативно приступать к защите всходов», – заметил в связи с этим министр.

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